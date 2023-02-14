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53 минуты назад

На Украине предложили отменить празднование 8 Марта и Дня Победы

Lenta.ruиещё 1

Депутаты Верховной Рады Украины предложили отменить празднование 8 Марта, Первомая и Дня Победы в стране. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

На Украине предложили отменить празднование 8 Марта и Дня Победы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соответствующий законопроект зарегистрировали избиравшаяся от «Свободы» Оксана Савчук, депутаты от партии «Голос» Наталия Пипа, Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин, а также «Слуга народа» Ростислав Тистык.

Нардепы предлагают сделать 25 февраля Днем украинской женщины в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки. Предполагается, что этот день станет официальным выходным. Кроме того, депутаты предлагают разрешить украинцам отдыхать 9 марта — в день рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

Празднование Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая парламентарии предлагают отменить, а 8 мая отмечать День памяти и примирения. Выходной в этот день объявлять не будут, вместо этого нерабочим хотят объявить второе воскресенье мая — в честь Дня матери.

Ранее Православная церковь Украины (ПЦУ) разрешила своим прихожанам праздновать рождество вместе с католиками 25 декабря вместо 7 января.

В мире,Соломия Бобровская,Леся Украинка,Тарас Шевченко,Верховная Рада,
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