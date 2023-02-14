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18 минут назад

Пакистан подвергся атаке русских хакеров Phoenix после передачи оружия ВСУ

Газета.Ru

Полиция провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва (Khyber Pakhtunkhwa Police) подверглась взлому со стороны российских хакеров Phoenix. Об этом «Газете.Ru» рассказал лидер группировки Chapaevv.

Пакистан подвергся атаке русских хакеров Phoenix
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам хакера, атака стала актом возмездия в ответ на решение правительства Пакистана передать ВСУ более 10 тыс. снарядов для систем залпового огня «Град».

«Увидев новости о передаче снарядов, мы сразу приступили к работе, желая нанести максимальный вред правительству Пакистана. Мы считаем, что каждый снаряд равен как минимум одному убитому нашему солдату», – сказал Chapaevv.

Для взлома хакеры использовали инфостилер, вредоносное ПО, которое перехватывает логины и пароли в зараженных компьютерах. По словам Chapaevv, им удалось проникнуть в информационную сеть полиции Хайбер-Пахтунхвы при помощи фишингового письма с зараженным инфостилером вложением, которое представляло собой картинку с милой кошкой.

«Один из бойцов решил развлечься, не поставив меня в известность. Подделав письмо отправителя от имени сотрудника полиции, он отправил «киндер-сюрприз» с фотографией котика другому сотруднику. Причем текст был довольно простой, вроде «эй, посмотри каких милых котиков я нашел». Как мы были приятно удивлены, увидев доступ сначала к ПК сотрудника получателя этой картинки, а затем и к целой системе. Спасибо котикам», – рассказал хакер.

В результате взлома Phoenix получили доступ к личным и служебным данным 83 тыс. сотрудников пакистанской полиции, а также к системе с профайлами как минимум жителей провинции Хайбер-Пахтунхва. Хакеры не исключают, что у взломанной системы есть доступ к информации о всех жителях Пакистана.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что российские хакеры не готовы принимать участие в программе по поиску уязвимостей в «Госуслугах».

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