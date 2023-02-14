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44 минуты назад

В Китае заявили о достигнутых Россией целях СВО

Lenta.ru

Россия в основном достигла стратегических целей, поставленных в рамках специальной военной операции (СВО), вопреки утверждениям Запада о том, что страна терпит неудачу на Украине. Такое мнение в беседе с Global Times высказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук, политолог-американист Люй Сян.

В частности, по его словам, российская армия сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра, откуда способна наносить контрудары и осуществлять небольшие атаки в западном направлении.

Песков назвал главной целью России выполнение задач спецоперации на Украине

В свою очередь, Вооруженные силы Украины не способны самостоятельно вести оборону и напрямую зависят от помощи США и НАТО, считает аналитик. Люй Сян также указал на ошибочную оценку ситуации Западом, который «чересчур преувеличивает стратегические амбиции России».

«Позиция США выглядит все более непоследовательной с точки зрения политики в отношении российско-украинского конфликта. Задав довольно высокий антироссийский тон во внутренней политике, у Вашингтона осталось мало шансов для геополитических компромиссов», — заключили авторы статьи.

1 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России в настоящий момент главной целью является СВО и выполнение ее задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

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