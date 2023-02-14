Мэр заявил о разрушении почти всех электроподстанций во Львове

Электроснабжение во Львове и области — большая проблема, поскольку почти все электроподстанции разрушены, заявил мэр Андрей Садовой. По его словам, энергетикам приходится искать нестандартные решения, чтобы обеспечить объекты инфраструктуры электричеством. Цитату приводит ТАСС.

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При этом большая часть из этих объектов уже не подлежит ремонту.