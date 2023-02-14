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1 час назад

Мэр Львова заявил о разрушении почти всех электроподстанций в городе и области

Lenta.ruиещё 6

Электроснабжение во Львове и области — большая проблема, поскольку почти все электроподстанции разрушены, заявил мэр Андрей Садовой. По его словам, энергетикам приходится искать нестандартные решения, чтобы обеспечить объекты инфраструктуры электричеством. Цитату приводит ТАСС.

Мэр заявил о разрушении почти всех электроподстанций во Львове
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При этом большая часть из этих объектов уже не подлежит ремонту.

В начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что около 20 энергоблоков украинских теплоэлектростанций повреждены, а республика потеряла 44 процента атомной генерации, 75 процентов мощности ТЭС и 33 процента блочных ТЭЦ.

В мире,СВО,Денис Шмыгаль,Андрей Садовой,
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