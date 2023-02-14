WP: США предупредили Киев о поворотном моменте в конфликте с РФ

Американские чиновники во время визита на Украину предупредили руководство страны, что в конфликта с Россией наступает «поворотный момент». Об этом пишет газета The Washington Post.

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Отмечается, что в Белом доме призывают Украину занять как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем стартуют переговоры. При этом американская разведка отметила, Киев пока не в состоянии организовать наступление на Крым.

По данным газеты, американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она более активно вела боевые действия, так как потом Киеву будет сложнее получать помощь.

При этом один из источников газеты подчеркнул, что обещания со стороны Вашингтона помогать Киеву «столько, сколько потребуется» относится к масштабу конфликта, а не к объему предоставляемой помощи.

В настоящее время администрация президента США Джо Байдена работает с Конгрессом по вопросу одобрения бюджетной помощи Украине на $10 млрд. Также в Вашингтоне могут объявить новый пакет военной помощи на следующей неделе, в годовщину начала российской специальной военной операции на Украине. Также ожидается введение новых американских санкций в отношении РФ.

Американские власти считают, что переломный момент в конфликте произойдет весной, когда, как предполагают в Вашингтоне, Россия перейдет на наступление, а Украина — на «контрнаступление с целью вернуть потерянные территории».