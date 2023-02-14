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39 минут назад

В Аргентине раскрыли схему получения гражданства беременными россиянками

Мария Иванова

Глава Национальной миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно рассказала, что служба опросила 350 беременных россиянок, въехавших в страну в последнее время. Об этом она написала в твиттере.

В Аргентине раскрыли схему получения гражданства беременными россиянками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кариньяно подчеркнула, что аргентинцы добились создания одного из самых безопасных паспортов в мире, который позволяет въезжать в 173 страны без визы и получать десятилетние визы в США.

«Это привилегия, о которой мы должны заботиться, и ответственность перед этими странами», - написала она.

Глава миграционной службы подчеркнула, что «мафиозные организации» получают прибыль, предлагая схемы для получения аргентинского паспорта людям, которые на самом деле не хотят жить в стране.

Кариньяно рассказала, что на основе постоянного анализа миграционного движения служба выявила значительный рост въезда россиян в последние месяцы. Поэтому было решено провести расследование и опросить 350 россиянок на поздних сроках беременности.

Во время опросов выяснилось, что одна из организаций предлагает им в обмен на крупную сумму пакет родильного туризма с получением аргентинских паспортов в итоге.

«Мы уже предоставили данные федеральному суду, чтобы продолжить заботу о нашем паспорте», - заключила она.

10 февраля появилась информация о запрете на въезд в Аргентину беременным россиянкам, которые не смогли объяснить цель визита в страну. Кариньяно сообщала, что только в ночь на 9 февраля в страну прибыли 33 россиянки на поздних сроках беременности.

По мнению властей, их главная цель - родить в стране, чтобы ребенок, а затем и вся его семья получили аргентинские паспорта.

Власти страны уже начали приостанавливать и отменять действие видов на жительство у россиян, получивших документы через рождение ребенка, но не живущих в стране.

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