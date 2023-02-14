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23 минуты назад

В КНДР анонсировали выпуск марок с фотографиями дочери Ким Чен Ына

Газета.Ruиещё 1

В КНДР будут выпущены марки с фотографиями лидера КНДР Ким Чен Ына и его дочери Ким Чжу Э, сообщается на сайте организации Korea Stamp Corporation.

В КНДР анонсировали выпуск марок с фото дочери Ким Чен Ына
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Почтовый блок назван «Успешный испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». В него вошли восемь марок, на большинстве из них лидер КНДР запечатлен вместе со своей дочерью.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что КНДР планирует укреплять боевую мощь страны в ответ на давление США и Южной Кореи.

По словам Руденко, Северная Корея планирует в том числе запустить первый военный спутник.

Он добавил, что попытки принудить КНДР к одностороннему разоружению не стыкуются с межкорейскими и северокорейско-американскими договоренностями 2018 года. Согласно договоренностям, денуклеаризация полуострова должна была происходить вместе с предоставлением Пхеньяну твердых гарантий безопасности.

В мире,Андрей Руденко,Чен Ким,МИД России,
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