В КНДР анонсировали выпуск марок с фото дочери Ким Чен Ына

В КНДР будут выпущены марки с фотографиями лидера КНДР Ким Чен Ына и его дочери Ким Чжу Э, сообщается на сайте организации Korea Stamp Corporation.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Почтовый блок назван «Успешный испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». В него вошли восемь марок, на большинстве из них лидер КНДР запечатлен вместе со своей дочерью.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что КНДР планирует укреплять боевую мощь страны в ответ на давление США и Южной Кореи.

По словам Руденко, Северная Корея планирует в том числе запустить первый военный спутник.