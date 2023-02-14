В Узбекистане произошло землетрясение

"На территории Узбекистана 14 февраля в 05:48 (03:48 мск) произошло землетрясение. Эпицентр находился в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области. Координаты землетрясения: 38,22 градуса северной широты, 66,36 градуса восточной долготы. Магнитуда составила 3,6, глубина - 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 417 км в юго-западном направлении", - говорится в сообщении.