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22 минуты назад

В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,6

ТАСС

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло во вторник на территории Кашкадарьинской области Узбекистана. Об этом сообщили в Центре сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС республики.

В Узбекистане произошло землетрясение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"На территории Узбекистана 14 февраля в 05:48 (03:48 мск) произошло землетрясение. Эпицентр находился в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области. Координаты землетрясения: 38,22 градуса северной широты, 66,36 градуса восточной долготы. Магнитуда составила 3,6, глубина - 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 417 км в юго-западном направлении", - говорится в сообщении.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

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