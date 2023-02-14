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9 минут назад

Конгрессмены США выяснят правду о происхождении COVID-19

Елена Прошина

Палата представителей конгресса США под контролем Республиканской партии приступила к расследованию генезиса COVID-19. Они уже обратились к высокопоставленным чиновникам администрации США и бывшему главному эпидемиологу Энтони Фаучу с требованием предоставить всю имеющуюся информацию на этот счет. Об этом пишет РИА Новости.

Конгрессмены США выяснят правду о происхождении COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, специальный подкомитет по вопросам коронавирусной инфекции комитета палаты по надзору намерен проверить версию об искусственном происхождении вируса и его утечке из лаборатории в Ухане. Отмечается, что эта лаборатория получала американские гранты.

Сопредседатель подкомитета Брэд Венструп пояснил, что жители Соединенных Штатов заслуживают знать правду после нескольких лет пандемии, последствия которой причиняют страдания до сих пор.

«Расследование должно начаться с выяснения, где и как появился этот вирус», — подчеркнул он.

Его коллега Джеймс Комер заявил, что количество доказательств утечки вируса из китайской лаборатории, которая получала финансирование в том числе от США через НКО EcoHealth Alliance, неуклонно растет. Эта версия должна быть проверена в ближайшее время. Комер считает, что власти США могли знать о происхождении вируса и намеренно скрывать.

В мире,Республиканская партия США,Администрация США,
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