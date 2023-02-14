Конгрессмены США выяснят правду о происхождении COVID-19

Палата представителей конгресса США под контролем Республиканской партии приступила к расследованию генезиса COVID-19. Они уже обратились к высокопоставленным чиновникам администрации США и бывшему главному эпидемиологу Энтони Фаучу с требованием предоставить всю имеющуюся информацию на этот счет. Об этом пишет РИА Новости.

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Как говорится в публикации, специальный подкомитет по вопросам коронавирусной инфекции комитета палаты по надзору намерен проверить версию об искусственном происхождении вируса и его утечке из лаборатории в Ухане. Отмечается, что эта лаборатория получала американские гранты.

Сопредседатель подкомитета Брэд Венструп пояснил, что жители Соединенных Штатов заслуживают знать правду после нескольких лет пандемии, последствия которой причиняют страдания до сих пор.

«Расследование должно начаться с выяснения, где и как появился этот вирус», — подчеркнул он.