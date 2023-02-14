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26 минут назад

Экс-советник Пентагона раскрыл планы Вашингтона в отношении России

Елена Прошина

США сражаются с Россией для ее полного уничтожения и последующего «расчленения». Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor, передает РИА Новости.

Экс-советник Пентагона раскрыл планы Вашингтона в отношении России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уточнил, что главная причина действий США — деньги, так как в России огромное количество ресурсов стоимостью в триллионы долларов: газ, нефть, минералы, сельское хозяйство и драгоценные металлы.

Макгрегор заявил, что Запад в 90-е годы двадцатого века уже пытался «украсть у России все, что можно». Однако политика президента Владимира Путина не позволила им осуществить эти планы, государство «вернуло себе достоинство и стабильность». Теперь Вашингтон снова продвигает в массы позицию о слабости России, уверен полковник.

«И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством», — заключил Макгрегор.

При этом офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что Россия добьется победы на Украины и станет одной из сильнейших стран мира.

Издание напоминает, что Скотт Риттер неоднократно критиковал политику США в сторону России. Он утверждает, что Вашингтон готов пожертвовать жизнями людей на Украине ради достижения собственных целей. План США по ослаблению России не сработал должным образом и лишь усилил авторитет Москвы, считает Риттер.

В мире,Скотт Риттер,Дуглас Макгрегор,Владимир Путин,Пентагон,
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