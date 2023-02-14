США за последние две недели сбили четыре подозрительных объекта над страной

По данным издания, "шаровая истерия" стала наблюдаться и в других странах. Из материала следует, что 12 февраля истребители ВВС США сбили восьмиугольный объект в небе над озером Гурон вблизи штата Мичиган. Он стал уже четвертым уничтоженным аппаратом в небе над США, с 4 февраля, когда по приказу Джо Байдена был поражен китайский аэростат.

По словам генерала ВВС Глена ван Херка, специалисты из Пентагона не смогли определить, что из себя представляют три последних аппарата, откуда прилетают и за счет чего они держатся в воздухе. Он подчеркнул, что их даже не называют "воздушными шарами" как китайский аэростат, поскольку непонятно, что это такое. По словам Херка, рассматривается также версия внеземного происхождения объекта. Одновременно с этим китайскому аэростату удалось взволновать не столько США: по словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, королевство анализирует безопасность своего воздушного пространства из-за ситуации в Америке.