Сноуден объяснил панику в США вокруг сбитых воздушных объектов

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал напрасной панику общественности вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых Вашингтоном и Оттавой воздушных объектов. Он считает, что подобные сообщения появились для отвлечения журналистов от расследования подрыва «Северного потока», передает РИА Новости со ссылкой на его страницу в Twitter.

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Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что сбитые над США и Канадой воздушные объекты были созданы людьми.

Сноуден заявил, что ему и самому хотелось бы верить в инопланетное происхождение сбитых воздушных объектов, однако в этом случае дело в другом. Экс-сотрудник спецслужб США уверен, что паника вокруг технологий НЛО вызвана искусственно, чтобы репортеры, отвечающие за вопросы национальной безопасности, расследовали «ерунду с воздушными шарами», а не куда более серьезные темы.