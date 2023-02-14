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7 минут назад

Сноуден объяснил панику в США вокруг сбитых воздушных объектов

Елена Прошина

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал напрасной панику общественности вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых Вашингтоном и Оттавой воздушных объектов. Он считает, что подобные сообщения появились для отвлечения журналистов от расследования подрыва «Северного потока», передает РИА Новости со ссылкой на его страницу в Twitter.

Сноуден объяснил панику в США вокруг сбитых воздушных объектов
Фото: ТАССТАСС

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что сбитые над США и Канадой воздушные объекты были созданы людьми.

Сноуден заявил, что ему и самому хотелось бы верить в инопланетное происхождение сбитых воздушных объектов, однако в этом случае дело в другом. Экс-сотрудник спецслужб США уверен, что паника вокруг технологий НЛО вызвана искусственно, чтобы репортеры, отвечающие за вопросы национальной безопасности, расследовали «ерунду с воздушными шарами», а не куда более серьезные темы.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. Он утверждает, что в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года американские водолазы установили под «Северные потоки» взрывчатку, а три месяца спустя ее подорвали норвежцы.

В мире,Сеймур Херш,Эдвард Сноуден,НАТО,
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