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1 час назад

Kyodo: в результате пересчета число островов Японии удвоилось до 14,1 тыс.

Газета.Ruиещё 1

Японское правительство, по результатам проведенного впервые за 35 лет исследования местной акватории, в двое увеличило количество принадлежащих стране островов - с 6 852 до 14 125, сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на источники.

У Японии увеличилось количество островов
Фото: APAP

Исследование велось на базе автоматизированного изучения электронной версии карты Японии, которую власти утвердили в прошлом году. Данные сравнивались с аэрофотоснимками прошлого, чтобы исключить из списка рукотворные объекты. По итогу, в список попали только те острова, чья окружность превышала 100 метров.

По данным агентства, увеличение количества островов не ведет к появлению претензий со стороны японских властей на расширение границ территориальных вод страны. Обновленные статистические данные должны быть опубликованы в открытом доступе в марте текущего года.

Ранее власти Японии обвинили КНР в активизации военной деятельности вблизи страны.

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