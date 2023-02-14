У Японии увеличилось количество островов

Японское правительство, по результатам проведенного впервые за 35 лет исследования местной акватории, в двое увеличило количество принадлежащих стране островов - с 6 852 до 14 125, сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на источники.

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Исследование велось на базе автоматизированного изучения электронной версии карты Японии, которую власти утвердили в прошлом году. Данные сравнивались с аэрофотоснимками прошлого, чтобы исключить из списка рукотворные объекты. По итогу, в список попали только те острова, чья окружность превышала 100 метров.

По данным агентства, увеличение количества островов не ведет к появлению претензий со стороны японских властей на расширение границ территориальных вод страны. Обновленные статистические данные должны быть опубликованы в открытом доступе в марте текущего года.