Партия Шольца проиграла на берлинских выборах впервые с 1999 года

Это произошло впервые с 1999 года – СДПГ уступила Христианско-демократическому союзу (ХДС), который стал самой сильной фракцией с поддержкой избирателей в 27,5% по сравнению с 18% в 2021 году. Эта партия одержала победу на региональных выборах в Берлине, заработав 40% голосов. Третья позиция отошла Союзу 90/Зеленым, которые набрали 18,5%.