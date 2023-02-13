Партия Шольца проиграла на берлинских выборах впервые с 1999 года

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую возглавляет федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, проиграла региональные выборы в Берлине. Об этом сообщает Bloomberg.
Это произошло впервые с 1999 года – СДПГ уступила Христианско-демократическому союзу (ХДС), который стал самой сильной фракцией с поддержкой избирателей в 27,5% по сравнению с 18% в 2021 году. Эта партия одержала победу на региональных выборах в Берлине, заработав 40% голосов. Третья позиция отошла Союзу 90/Зеленым, которые набрали 18,5%.
Отмечается, что если мэр от СДПГ Франциска Гиффи не сможет удержать власть, на её смену может прийти главный берлинский представитель от партии «зеленых» Беттина Яраш.
Ранее Олаф Шольц пообещал усиление санкций против России на годовщину начала СВО.