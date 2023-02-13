В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
9 минут назад

Партия Шольца проиграла на берлинских выборах впервые с 1999 года

Елена Прошина

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую возглавляет федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, проиграла региональные выборы в Берлине. Об этом сообщает Bloomberg.

Партия Шольца проиграла на берлинских выборах впервые с 1999 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это произошло впервые с 1999 года – СДПГ уступила Христианско-демократическому союзу (ХДС), который стал самой сильной фракцией с поддержкой избирателей в 27,5% по сравнению с 18% в 2021 году. Эта партия одержала победу на региональных выборах в Берлине, заработав 40% голосов. Третья позиция отошла Союзу 90/Зеленым, которые набрали 18,5%.

Отмечается, что если мэр от СДПГ Франциска Гиффи не сможет удержать власть, на её смену может прийти главный берлинский представитель от партии «зеленых» Беттина Яраш.

Ранее Олаф Шольц пообещал усиление санкций против России на годовщину начала СВО.

В мире,Олаф Шольц,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители