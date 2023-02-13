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58 минут назад

ВОЗ зафиксировала вспышку вируса Марбург

Lenta.ru

Власти Экваториальной Гвинеи объявили о первой в истории вспышке вируса Марбург, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ зафиксировала вспышку вируса Марбург
Фото: ТАССТАСС

«Экваториальная Гвинея сегодня подтвердила первую в истории вспышку болезни, вызванной Марбургским вирусом», — отметили в организации.

Уточняется, что предварительные анализы дали положительный результат на вирусную геморрагическую лихорадку. В западной провинции Киентем умерли по меньшей мере девять человек. На сегодняшний день зафиксировано 16 предполагаемых случаев с симптомами, включающими лихорадку, усталость, рвоту с примесью крови.

Как сообщили в ВОЗ, вирус Марбурга передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. На данный момент зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет, резюмировали в организации.

Ранее заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что после сезонной вспышки гриппа весной и летом в России ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом.

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