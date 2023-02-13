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14 минут назад

Кирби назвал причину уничтожения аэростатов над США и Канадой

Елена Прошина

Американские военные сбили три аэростата в небе над севером США и над Канадой из-за угрозы гражданской авиации. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает «Интерфакс».

Кирби назвал причину уничтожения аэростатов над США и Канадой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в ходе наблюдения за летательными аппаратами специалисты пришли к выводу, что объекты находились на низкой высоте и не управлялись человеком. И так как не было никаких оснований считать аэростаты разведывательными, но и исключать этого полностью было нельзя, в Вашингтоне приняли решение сбить их из-за угрозы гражданской авиации, отметил Кирби.

Известно, что приказ о ликвидации летательных объектов отдал президент США Джо Байден. До сих пор в Соединенных Штатах не смогли установить принадлежность и назначение аэростатов. Их обломки упали на покрытые льдом морские пространства Аляски.

Белый дом ответил на обвинения в запуске аэростатов над Китаем

В Минобороны рассматривают различные версии произошедшего, в том числе внеземную.

В мире,Джон Кирби,Джозеф Байден,
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