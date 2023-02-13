Кирби назвал причину уничтожения аэростатов над США и Канадой

Американские военные сбили три аэростата в небе над севером США и над Канадой из-за угрозы гражданской авиации. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби , передает «Интерфакс».

По его словам, в ходе наблюдения за летательными аппаратами специалисты пришли к выводу, что объекты находились на низкой высоте и не управлялись человеком. И так как не было никаких оснований считать аэростаты разведывательными, но и исключать этого полностью было нельзя, в Вашингтоне приняли решение сбить их из-за угрозы гражданской авиации, отметил Кирби.