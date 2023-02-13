В Токио обеспокоены якобы "ядерной риторикой России"

Япония обеспокоена якобы угрозами применения ядерного оружия со стороны России, а ситуация вокруг Украины станет одной из главных тем на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне первый замглавы МИД Японии Такэо Мори.
"Япония серьезно обеспокоена угрозой [применения] ядерного оружия со стороны России, - сказал он. - Такая угроза абсолютно неприемлема, и Россия ни при каких обстоятельствах не должна применять ядерное оружие".
Мори добавил, что "ситуация на Украине станет одним из важнейших вопросов на саммите G7 в Хиросиме, который состоится в мае".