В Токио обеспокоены якобы "ядерной риторикой России"

Япония обеспокоена якобы угрозами применения ядерного оружия со стороны России, а ситуация вокруг Украины станет одной из главных тем на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне первый замглавы МИД Японии Такэо Мори.