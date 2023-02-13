Глава Украины Владимир Зеленский при распределении контрактов на восстановление страны обделил Францию, рассказал в интервью Boulevard Voltaire бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе.

Ален Жюйе пояснил, что глава Украины договорился с руководством компании Black Rock о том, что она будет восстанавливать Украину после окончания военного конфликта.

Соответственно, уточнил бывший разведчик, все работы будут выполнять американцы. Франция, как ранее на Балканах, «останется с носом».

Данные о договоренностях между американским фондом и Киевом очень тревожные для Парижа, подчеркнул Жюйе. Он уточнил, что Франция выделила на помощь Киеву порядка 7,5 млрд евро.