Глава Украины Владимир Зеленский при распределении контрактов на восстановление страны обделил Францию, рассказал в интервью Boulevard Voltaire бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе.
Ален Жюйе пояснил, что глава Украины договорился с руководством компании Black Rock о том, что она будет восстанавливать Украину после окончания военного конфликта.
Соответственно, уточнил бывший разведчик, все работы будут выполнять американцы. Франция, как ранее на Балканах, «останется с носом».
Данные о договоренностях между американским фондом и Киевом очень тревожные для Парижа, подчеркнул Жюйе. Он уточнил, что Франция выделила на помощь Киеву порядка 7,5 млрд евро.
Указ Зеленского четко дает понять, что французские власти потратили эти денежные средства напрасно, резюмировал разведчик.