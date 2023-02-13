Пес Торин из кинологической службы Башкирии помог найти выживших в Турции

Группа башкирских кинологов обнаружила под обломками зданий, пострадавших в результате землетрясения в Турции, пятерых пострадавших. Двоих из них нашел Торин, собака породы бордер-колли, пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что ранее башкирские специалисты нашли в развалинах семью из трех человек.

В госкомитете Башкирии по ЧС сообщили, что Торин - очень добрый и умный пес. Он обнаружил двух человек из пятерых найденных.

В ведомстве рассказали, что добровольцы из республики продолжат работу по разбору завалов в турецких городах. Вместе с тем, скоро их командировка завершится и кинологи вместе с Торином улетят домой.