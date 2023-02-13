В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
42 минуты назад

В Турции собака из кинологической службы Торин помогла найти пятерых выживших

Илья Родин

Группа башкирских кинологов обнаружила под обломками зданий, пострадавших в результате землетрясения в Турции, пятерых пострадавших. Двоих из них нашел Торин, собака породы бордер-колли, пишет РИА «Новости».

Пес Торин из кинологической службы Башкирии помог найти выживших в Турции
Фото: СкриншотСкриншот

Отмечается, что ранее башкирские специалисты нашли в развалинах семью из трех человек.

В госкомитете Башкирии по ЧС сообщили, что Торин - очень добрый и умный пес. Он обнаружил двух человек из пятерых найденных.

В ведомстве рассказали, что добровольцы из республики продолжат работу по разбору завалов в турецких городах. Вместе с тем, скоро их командировка завершится и кинологи вместе с Торином улетят домой.

Ранее сообщалось, что интернациональные бригады спасателей продолжают поиски выживших. Они надеются, что смогут спасти людей, несмотря на то, что после землетрясения прошло уже несколько суток.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители