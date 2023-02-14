Экс-премьер Молдавии выступил с обвинением в адрес Украины

"На протяжении конфликта мы видели, что некоторые официальные лица из Киева пытаются и нас втянуть в различных формах в этот конфликт… Внимание международного сообщества снижается. Чтобы подлить бензина и поднять тему, для высокопоставленных мировых политиков нужно как можно больше вовлечённых сторон", — цитирует Life.ru Кику.