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54 минуты назад

Экс-премьер Молдавии обвинил Украину в попытке втянуть его страну в конфликт

Газета.Ruиещё 1

Киевские власти на протяжении последнего года пытаются всеми возможными способами втянуть Кишинёв в конфликт с Москвой. Такое мнение высказал бывший премьер Молдавии, глава Партии развития и объединения республики Ион Кику.

Экс-премьер Молдавии выступил с обвинением в адрес Украины
Фото: ТАССТАСС

"На протяжении конфликта мы видели, что некоторые официальные лица из Киева пытаются и нас втянуть в различных формах в этот конфликт… Внимание международного сообщества снижается. Чтобы подлить бензина и поднять тему, для высокопоставленных мировых политиков нужно как можно больше вовлечённых сторон", — цитирует Life.ru Кику.

По словам политика, власти Молдавии пытаются обвинить оппозицию в подготовке госпереворота. Сам он считает, что такие действия были бы бессмысленными, потому что страна оказалась бы в изоляции.

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