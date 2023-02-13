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48 минут назад

В США рассказали, что отслеживают действия России на Ближнем Востоке

Илья Родин

Американские военные отслеживают действия России в ближневосточном макрорегионе, рассказал глава ЦК ВВС США Алексус Гринкевич. Он добавил, что Штаты опасаются возможной эскалации в регионе, пишет РИА «Новости».

В США рассказали, что отслеживают действия России на Ближнем Востоке
Фото: ТАССТАСС

Гринкевич подчеркнул, что на фоне международной повестки возможность эскалации в макрорегионе «представляет основное беспокойство».

По его словам, военные тщательно отслеживают активность российских истребителей.

Глава командования пояснил, что американские самолеты сопровождают российских летчиков в тех случаях, когда те приближаются к военным объектам, ясно дают понять, насколько близко они могут находиться.

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Россияне аналогично ведут себя в отношении американских ВВС, резюмировал Гринкевич.

Напомним, что в Сирии в настоящее время находится авиационная группа. Она дислоцируется на аэродроме в городе Хмеймим. Кроме того, в планах Минобороны РФ строительство военных баз в Судане и Египте.

В мире,Минобороны России,
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