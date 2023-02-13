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54 минуты назад

Польшу разочаровал десятый пакет антироссийских санкций

Елена Прошина

Варшаву разочаровал предварительный проект десятого пакета санкций Евросоюза против России. Об этом в эфире RMF FM заявил посол Польши при ЕС Анджей Садось.

Польшу разочаровал десятый пакет антироссийских санкций
Фото: ТАССТАСС

По данным радиостанции, предварительный проект нового пакета антироссийских мер Еврокомиссия представила странам на минувших выходных. Сегодня они должны получить таможенные коды каждого товара, на который распространяются ограничения. Сам же законопроект намерены представить 15 февраля.

«Это ниже наших ожиданий», — прокомментировал содержание десятого пакета Садось.

По его словам, Варшава недовольна отсутствием в нем санкций против «Росатома» и «Газпрома», запрета на принудительное усыновление украинских детей и импорт российских алмазов. При этом известно, что в новом пакете мер есть ограничения в отношении четырех банков РФ и запреты на импорт российского каучука и экспорт электронных компонентов, используемых РФ «для производства оружия».

Предполагается, что очередные торговые запреты обойдутся России в десять миллиардов евро.

В мире,Политика,Газпром,Еврокомиссия,Росатом,ЕС,
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