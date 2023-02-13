Польшу разочаровал десятый пакет антироссийских санкций

По данным радиостанции, предварительный проект нового пакета антироссийских мер Еврокомиссия представила странам на минувших выходных. Сегодня они должны получить таможенные коды каждого товара, на который распространяются ограничения. Сам же законопроект намерены представить 15 февраля.

По его словам, Варшава недовольна отсутствием в нем санкций против «Росатома» и «Газпрома», запрета на принудительное усыновление украинских детей и импорт российских алмазов. При этом известно, что в новом пакете мер есть ограничения в отношении четырех банков РФ и запреты на импорт российского каучука и экспорт электронных компонентов, используемых РФ «для производства оружия».