В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки

Илья Родин

Главы оборонных ведомств стран Североатлантического альянса планируют согласовать создание виртуальной сети космических аппаратов, рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что сеть позволит значительно эффективнее обмениваться разведывательными данными, пишет РИА «Новости».

НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Столтенберг пояснил, что в сеть войдут как государственные, так и коммерческие спутники.

По его мнению, сеть позволит поддерживать миссии и операции альянса, будет способствовать развитию разведки, даст возможность улучшить систему раннего предупреждения о запуске ракет.

В НАТО двумя словами описали текущую стадию конфликта на Украине

Создание мощной сети потребует увеличения инвестиций на оборонные цели, резюмировал Столтенберг.

Ранее глава альянса сообщил, что основной задачей в настоящее время является отправка вооружений и военной техники, которые были обещаны Украине. Он отметил, что о поставках истребителей речь пока не идет.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители