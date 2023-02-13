НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки

Главы оборонных ведомств стран Североатлантического альянса планируют согласовать создание виртуальной сети космических аппаратов, рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что сеть позволит значительно эффективнее обмениваться разведывательными данными, пишет РИА «Новости».
Столтенберг пояснил, что в сеть войдут как государственные, так и коммерческие спутники.
По его мнению, сеть позволит поддерживать миссии и операции альянса, будет способствовать развитию разведки, даст возможность улучшить систему раннего предупреждения о запуске ракет.
Создание мощной сети потребует увеличения инвестиций на оборонные цели, резюмировал Столтенберг.
Ранее глава альянса сообщил, что основной задачей в настоящее время является отправка вооружений и военной техники, которые были обещаны Украине. Он отметил, что о поставках истребителей речь пока не идет.