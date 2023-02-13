НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки

Столтенберг пояснил, что в сеть войдут как государственные, так и коммерческие спутники.

По его мнению, сеть позволит поддерживать миссии и операции альянса, будет способствовать развитию разведки, даст возможность улучшить систему раннего предупреждения о запуске ракет.

Ранее глава альянса сообщил, что основной задачей в настоящее время является отправка вооружений и военной техники, которые были обещаны Украине. Он отметил, что о поставках истребителей речь пока не идет.