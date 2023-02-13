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21 минуту назад

В Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город

Елена Прошина

Сильно пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп полностью снесут и восстановят. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора населенного пункта Осман Бильгин, передает NTV.

В Турции полностью снесут пострадавший от землетрясений город
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Катастрофа, которую мы переживаем, является колоссальной. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Муратом Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим — на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город реконструирован», — сказал Бильгин.

Озвучено новое число погибших при землетрясениях в Турции

Он отметил, что сейчас в Нурдагы ведутся поисково-спасательные в последних восьми многоквартирных домах. Там все еще могут находиться под завалами люди.

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