В Турции полностью снесут пострадавший от землетрясений город

Сильно пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп полностью снесут и восстановят. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора населенного пункта Осман Бильгин, передает NTV.

«Катастрофа, которую мы переживаем, является колоссальной. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Муратом Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим — на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город реконструирован», — сказал Бильгин.

Он отметил, что сейчас в Нурдагы ведутся поисково-спасательные в последних восьми многоквартирных домах. Там все еще могут находиться под завалами люди.