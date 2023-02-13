В Турции полностью снесут пострадавший от землетрясений город

Пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп снесут полностью и отстроят заново. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ио губернатора Османа Бильгина.

По его словам, решение принято вместе с министром градостроительства Турции Муратом Курумом.

"Все завалы убираем, город полностью сносим - на 100% ... Город будет построен заново", - заявил глава региона.

До катастрофы в Нурдагы жили около 40 тысяч человек. Бильгин отметил, что под завалами одного только дома в городе было найдено 150 погибших.

Землетрясения произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах.