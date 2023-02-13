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50 минут назад

Иран заявил о готовности ввести безвизовый режим с Россией

Елена Прошина

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что власти страны готовы ввести безвизовый режим с РФ, если у той также будет такое желание. Об этом сообщает РБК.

Иран заявил о готовности ввести безвизовый режим с Россией
Фото: ТАССТАСС

Он также добавил, что Иран готов объявить об этом «в короткое время».

«С точки зрения Исламской Республики Иран, я, в качестве представителя Ирана, могу сказать, что такая полная готовность с нашей стороны есть», – добавил Джалали.

Уточняется, что председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Скоромолова ранее заявила, что соглашение между двумя странами о безвизовом режиме было подписано ещё в 2017 году. Соглашение должно было было вступить в силу 1 января, но в итоге безвизовый режим так и не был введен.

Ранее Джалали также передал благодарность Ирана России за помощь после землетрясений.

В мире,Казем Джалали,Российский союз туриндустрии,
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