Политолог прокомментировал планы США разместить ракеты в Японии

Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин в разговоре с Рамблером прокомментировал планы США разместить на территории Японии свои ракеты средней дальности. По словам специалиста, если Токио примет предложение американцев, то тем самым повысит уровень опасности для страны, поскольку ракеты станут приоритетной целью сил реагирования Китая и России.
Говоря об обеспечении равновесия сил с Китаем в регионе при размещении ракет средней дальности на японских островах, Вашингтон "не забывает и о России", подчеркнул политолог.
"Здесь находится Тихоокеанский флот, а также Восточный военный округ, которые отвечают за обеспечение военной безопасности нашей страны. Вместе стем стоит отметить и арктический регион, который также является крайне важным для нашей страны. Поэтому планы США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конечно, беспокоят Россию", — сказал эксперт.
Японию в прошлые годы уже называли в качестве одного из возможных мест размещения американских ракет средней и меньшей дальности, добавил аналитик.
"При этом были определенные игры и маневры японского руководства. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ и другие руководители страны напрямую не подтверждали соответствующую информацию. Так же как и американцы. О размещении ракет говорили в формате предположений, на эту темы были различные публикации и доклады, однако заявлений официальных лиц не было.
Прежде всего, в качестве возможного места размещения американских ракет средней дальности назывался остров Гуам, являющийся неинкорпорированной территорией США, а также некоторые острова в южной части Тихого океана. Но, естественно, Япония тоже подразумевалась, поскольку, глядя на карту, такой вариант напрашивался", — отметил собеседник Рамблера.
По словам Губина, после появления сообщений о запросе США к Японии по размещению ракет средней дальности на ее островах "все точки над i расставлены".
"Американцы прямо заявили о своих намерениях... В конце прошлого года в Японии приняли новую стратегию национальной безопасности, к 2027 году страна планирует увеличить военный бюджет до 2% своего ВВП - практически вдвое. Поэтому с учетом последних инноваций Токио в военном строительстве размещение ракет выглядит достаточно логично, вырисовывается стройная картина.
Но в то же время нельзя не отметить чрезвычайное лицемерие американцев. В США заявляли, что все это делается только против Китая, а не против России. Теперь же мы видим, что интересы Москвы и Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе для Вашингтона неотделимы, что они представляют определенную угрозу или, по крайней мере, доставляют дискомфорт США", — заявил политолог.
В случае размещения на территории Японии ракет средней и меньшей дальности - даже в обычном, неядерном снаряжении - эти средства нападения будут представлять собой приоритетную цель для сил реагирования Китая и России, отметил политолог.
"Поэтому здесь Япония только увеличивает опасность возможного удара. Да, речь идет об ударе по военным целям, тем не менее размещенным на японской территории", — заключил эксперт.
Ранее японское издание Sankei Shimbun сообщило, что США запросили у Японии разрешение на размещение ракет средней дальности на ее островах, чтобы обеспечить равновесие сил с Китаем в регионе. После этого заместитель главы Министерств иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что при возникновении любых угроз для дальневосточных регионов, в том числе появления на приграничных островах Японии гиперзвуковых ракет, Москва незамедлительно примет ответные меры в соответствии с оборонной доктриной страны.