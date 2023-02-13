Политолог прокомментировал планы США разместить ракеты в Японии

Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин в разговоре с Рамблером прокомментировал планы США разместить на территории Японии свои ракеты средней дальности. По словам специалиста, если Токио примет предложение американцев, то тем самым повысит уровень опасности для страны, поскольку ракеты станут приоритетной целью сил реагирования Китая и России.

История с размещением американских ракет не новая, сейчас мы наблюдаем определенный этап ее развития. Тут стоит начать с выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года. Несколько лет назад Соединенные Штаты заявили о своем выходе из данного договора. А поскольку договор двусторонний, то и для России он не является действительным. И при этом Соединенные Штаты несколько раз заявляли о готовности вернуться к обсуждению нового соглашения о ракетах средней и меньшей дальности касательно только европейского пространства. Там отмечали, что выход США из договора увязывается, прежде всего, с военным строительством в Китае, в КНДР и теми угрозами, которые, по мнению Вашингтона , исходят для США и их азиатских союзников. Но Россия стоит на принципах единой и неделимой безопасности, поэтому заключать соглашения, касающиеся ограничения вооружений регионального характера, мы себе позволить не можем. Это выглядит глупо, а также не имеет никакого стратегического смысла. Андрей Губин Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук

Говоря об обеспечении равновесия сил с Китаем в регионе при размещении ракет средней дальности на японских островах, Вашингтон "не забывает и о России", подчеркнул политолог.

"Здесь находится Тихоокеанский флот, а также Восточный военный округ, которые отвечают за обеспечение военной безопасности нашей страны. Вместе стем стоит отметить и арктический регион, который также является крайне важным для нашей страны. Поэтому планы США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конечно, беспокоят Россию", — сказал эксперт.

Японию в прошлые годы уже называли в качестве одного из возможных мест размещения американских ракет средней и меньшей дальности, добавил аналитик.

"При этом были определенные игры и маневры японского руководства. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ и другие руководители страны напрямую не подтверждали соответствующую информацию. Так же как и американцы. О размещении ракет говорили в формате предположений, на эту темы были различные публикации и доклады, однако заявлений официальных лиц не было.



Прежде всего, в качестве возможного места размещения американских ракет средней дальности назывался остров Гуам, являющийся неинкорпорированной территорией США, а также некоторые острова в южной части Тихого океана. Но, естественно, Япония тоже подразумевалась, поскольку, глядя на карту, такой вариант напрашивался", — отметил собеседник Рамблера.

По словам Губина, после появления сообщений о запросе США к Японии по размещению ракет средней дальности на ее островах "все точки над i расставлены".

"Американцы прямо заявили о своих намерениях... В конце прошлого года в Японии приняли новую стратегию национальной безопасности, к 2027 году страна планирует увеличить военный бюджет до 2% своего ВВП - практически вдвое. Поэтому с учетом последних инноваций Токио в военном строительстве размещение ракет выглядит достаточно логично, вырисовывается стройная картина.

Но в то же время нельзя не отметить чрезвычайное лицемерие американцев. В США заявляли, что все это делается только против Китая, а не против России. Теперь же мы видим, что интересы Москвы и Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе для Вашингтона неотделимы, что они представляют определенную угрозу или, по крайней мере, доставляют дискомфорт США", — заявил политолог.

В случае размещения на территории Японии ракет средней и меньшей дальности - даже в обычном, неядерном снаряжении - эти средства нападения будут представлять собой приоритетную цель для сил реагирования Китая и России, отметил политолог.

"Поэтому здесь Япония только увеличивает опасность возможного удара. Да, речь идет об ударе по военным целям, тем не менее размещенным на японской территории", — заключил эксперт.