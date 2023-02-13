Появление неопознанных воздушных шаров в небе над США является активизацией разведывательных ведомств Китая и России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своей пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО, пишут «Известия».

Ранее в Белом доме заявили, что все заявления об использовании американскими властями воздушных шаров для слежения над территорией Китая являются ложными.

ВС США после инцидента с китайским аэростатом стали пристальнее наблюдать за воздушным пространством Соединенных Штатов и усилили средства радарного слежения.