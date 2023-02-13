В Сирии заявили об опасности обрушения тысяч домов после землетрясения

Тысячи жилых домов в Сирии находятся в аварийном состоянии после землетрясения в силу того, что получили значительные повреждения, рассказал глава Сил гражданской обороны САР генерал-майор Сафван Бахлюль. Он добавил, что они в любой момент могут рухнуть, пишет ТАСС.

Бахлюль отметил, что поврежденные дома в крупных городах представляют собой серьезную опасность, могут рухнуть в любой момент. По его мнению, властям республики будет сложно решить эту проблему на фоне экономического кризиса, вызванного введенными против страны рестрикциями.

По его словам, в стране надеются на помощь со стороны дружественных держав, прежде всего - России.

Генерал пояснил, что Сирии необходимы специалисты, инженеры, которые помогут с реконструкцией пострадавших в катаклизме зданий.