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26 минут назад

Молдавская оппозиция обвинила президента Санду в попытке узурпировать власть

Илья Родин

Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали от президента Молдавии Майи Санду представить доказательства тех обвинений, которые она выдвинула накануне против оппозиционных партий. Об этом пишет РИА «Новости».

Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в понедельник, 13 февраля, Санду призвала парламент расширить полномочия силовых структур. Она объяснила это тем, что оппозиция якобы планировала предпринять деструктивные действия, направленные на изменение конституционного строя.

Представители БКС заявили, что категорически осуждают заявления главы государства. Они потребовали, чтобы Санду представила доказательства всех выдвинутый ей против политических противников обвинений.

По мнению оппозиционеров, в том случае, если президент не сможет подтвердить свои громкие заявления, ее слова будут восприниматься как провокация, направленная на втягивание республики в военный конфликт, усиление рестрикций против всех несогласных граждан стран.

Санду отреагировала на нарушение воздушного пространства страны

Санду следует прекратить манипулировать общественным мнением и заняться решением внутренних проблем страны, резюмировали в БКС.

Ранее президент Молдавии рассказала, что получила от украинских спецслужб информацию о том, что оппозиционные силы при поддержке подготовленных специалистов из других стран якобы подготавливали изменение конституционного строя.

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