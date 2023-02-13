Белый дом ответил на обвинения в запуске аэростатов над Китаем

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не отправлял свои разведывательные летательные аппараты в воздушное пространство Китая. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

Так Кирби прокомментировал слова официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня о том, что аэростаты США якобы вторгались в воздушное пространство КНР более 10 раз с начала 2022 года.

«Это не правда, мы это не делаем. Мы не отправляем аэростаты в Китай», – сказал Кирби.

Помимо слов об аэростатах США, Ван Вэньбинь также назвал США «империей шпионажа», которая прослушивает личные переговоры даже самых высокопоставленных лиц других стран.