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29 минут назад

Белый дом ответил на обвинения в запуске аэростатов над Китаем

Елена Прошина

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не отправлял свои разведывательные летательные аппараты в воздушное пространство Китая. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

Так Кирби прокомментировал слова официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня о том, что аэростаты США якобы вторгались в воздушное пространство КНР более 10 раз с начала 2022 года.

«Это не правда, мы это не делаем. Мы не отправляем аэростаты в Китай», – сказал Кирби.

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Помимо слов об аэростатах США, Ван Вэньбинь также назвал США «империей шпионажа», которая прослушивает личные переговоры даже самых высокопоставленных лиц других стран.

«Операции США по хищению конфиденциальной информации распространяются по всему миру, ущемляя суверенитет и интересы других стран, нарушая международное право и основные нормы международных отношений. США по праву считаются крупнейшей в мире империей шпионажа и слежки», – сказал представитель МИД КНР.

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