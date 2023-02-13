Столтенберг назвал приоритет в поставках вооружений Украине

На данный момент приоритетом НАТО остается поставка Украине уже обещанного вооружения, а не самолетов. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передают «Известия».

Он призвал четко различать отправку самолетов НАТО с пилотами с целью обеспечения бесполетной зоны над страной и просто их поставки Киеву. Столтенберг считает, что в первом случае альянс станет участником конфликта, а во втором нет.

При этом, по его словам, данный вопрос намерены рассмотреть на встрече глав Минобороны в Брюсселе 14-15 февраля. Генсек НАТО отметил, что он потребует «значительного времени», а «Украине нужны срочные поставки».