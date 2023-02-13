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52 минуты назад

Зеленский впервые пообщался с президентом Филиппин

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом-младшим. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский впервые пообщался с президентом Филиппин
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам украинского лидера, разговор стал первым в истории дипломатических отношений двух стран.

«Поблагодарил за поддержку суверенитета, территориальную целостность Украины. Обсудили дальнейшее углубление взаимодействия, в том числе на международных площадках», - написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с британским королем Карлом III. Также с ним провел двухстороню встречу король Бельгии Филипп I. Зеленский поблагодарил бельгийского монарха за то, что страна все это время поддерживает Украины, а также оказывает помощь украинцам, которые вынуждены проживать в чужой стране.

Также за последнее время Зеленский выступил с речью на саммите ЕС и в Европарламенте, где он снова просил оружие, а также самолеты. Издание Newsweek назвало турне президента по Европе жестом отчаяния.

В мире,Владимир Зеленский,Европарламент,ЕС,
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