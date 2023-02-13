Генсек НАТО отреагировал на «китайские шары» в небе США

Инциденты с воздушными объектами, которые были сбиты США, показывают, что спецслужбам стран-членов НАТО следует усилить сотрудничество. Так на информацию о сбитых в небе «китайских шарах» отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

Ранее помощник главы Пентагона по Западному полушарию Мелисса Далтон сообщила, что власти США усилили контроль за воздушным пространством после случая с появившимся в небе над страной китайским аэростатом. Далтон отметила, что США сбили все объекты, которые за последнюю неделю были замечены в небе над страной. На такой шаг, по ее словам, Вашингтон пошел из соображений безопасности.

В начале февраля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные в течение нескольких дней отслеживают в небе над страной, предположительно, китайский разведывательный шар. 4 февраля объект сбили. В Пекине заявляли, что это метеорологический зонд, который по ошибке оказался в воздушном пространстве США.