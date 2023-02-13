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1 час назад

Генсек НАТО отреагировал на «китайские шары» в небе США

Lenta.ru

Инциденты с воздушными объектами, которые были сбиты США, показывают, что спецслужбам стран-членов НАТО следует усилить сотрудничество. Так на информацию о сбитых в небе «китайских шарах» отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

Генсек НАТО отреагировал на «китайские шары» в небе США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее помощник главы Пентагона по Западному полушарию Мелисса Далтон сообщила, что власти США усилили контроль за воздушным пространством после случая с появившимся в небе над страной китайским аэростатом. Далтон отметила, что США сбили все объекты, которые за последнюю неделю были замечены в небе над страной. На такой шаг, по ее словам, Вашингтон пошел из соображений безопасности.

В начале февраля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные в течение нескольких дней отслеживают в небе над страной, предположительно, китайский разведывательный шар. 4 февраля объект сбили. В Пекине заявляли, что это метеорологический зонд, который по ошибке оказался в воздушном пространстве США.

Позже в американском небе были зафиксированы еще три неопознанных объекта. Два из них были сбиты в национальном воздушном пространстве, а еще один — в небе над Канадой.

В мире,Патрик Райдер,Йенс Столтенберг,НАТО,Пентагон,
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