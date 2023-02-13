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23 минуты назад

В НАТО двумя словами описали текущую стадию конфликта на Украине

Никита Бородкин

НАТО считает текущую стадию конфликта на Украине «войной логистики». Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Глава оборонительного союза призвал страны Запада быстрее направлять военную технику и боеприпасы Вооруженным силам Украины. Вместе с тем поставки на Украину в разы превышают возможности производства боеприпасов странами альянса, из-за чего необходимо расширить их производство.

Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО

Напомним, что российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. После ее начала страны Запада начали поставлять Киеву вооружения, регулярно расширяя поставки. В начале 2023 года члены НАТО согласовали отправку украинским войскам современных танков.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Запад пытается затянуть украинский кризис поставками оружия и техники, однако российские войска успешно «перемалывают» наступательное вооружение.

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