Процедуру избрания генсека НАТО назвали "самой непрозрачной"

Европейский дипломат назвал процедуру избрания на должность генерального секретаря НАТО после окончания полномочий Йенса Столтенберга "самыми непрозрачными выборами". Об этом сообщает издание Foreign Policy.

"Это самые непрозрачные выборы из всех выборов", - сказал он.

Уточняется, что решение о назначении на пост генсека должно основываться на договоренности между всеми членами Североатлантического альянса, но по факту наибольшее влияние имеют США, Германия, Франция и Великобритания.

Издание отмечает, что среди возможных кандидатов больше всего обсуждаются премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, которую, по информации издания, поддерживают в Вашингтоне, и премьер Эстонии Кайя Каллас. Накануне официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявляла, что Столтенберг не собирается продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре 2023 года.