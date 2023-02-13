Процедуру избрания генсека НАТО назвали "самой непрозрачной"

Европейский дипломат назвал процедуру избрания на должность генерального секретаря НАТО после окончания полномочий Йенса Столтенберга "самыми непрозрачными выборами". Об этом сообщает издание Foreign Policy.
"Это самые непрозрачные выборы из всех выборов", - сказал он.
Уточняется, что решение о назначении на пост генсека должно основываться на договоренности между всеми членами Североатлантического альянса, но по факту наибольшее влияние имеют США, Германия, Франция и Великобритания.
Издание отмечает, что среди возможных кандидатов больше всего обсуждаются премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, которую, по информации издания, поддерживают в Вашингтоне, и премьер Эстонии Кайя Каллас. Накануне официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявляла, что Столтенберг не собирается продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре 2023 года.
В конце января газета Politico писала, что Столтенберг хотел бы остаться на своем посту. В декабре прошлого года телеканал ТВ2 сообщал, что Столтенберг может стать главой Международного валютного фонда. По данным канала, его назначение на новую должность может состояться после истечения срока его полномочий на посту главы альянса, то есть до 1 октября 2023 года.