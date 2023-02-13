ЕС заявил об отсутствии решений по нахождению своих граждан в России

Европейский союз (ЕС) пока не принимал решений по нахождению на территории России граждан стран, входящих в объединение. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает РИА Новости.
Чиновник высказался на фоне призыва посольства США в Москве к гражданам о необходимости покинуть Россию. Он подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции стран-членов сообщества, так как это рекомендации в области консульских вопросов.
«Но каких-либо общих уже принятых решений или координации на уровне ЕС по этому вопросу нет», — уточнил Стано.