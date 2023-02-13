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36 минут назад

ЕС заявил об отсутствии решений по нахождению своих граждан в России

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) пока не принимал решений по нахождению на территории России граждан стран, входящих в объединение. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает РИА Новости.

ЕС заявил об отсутствии решений по нахождению своих граждан в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чиновник высказался на фоне призыва посольства США в Москве к гражданам о необходимости покинуть Россию. Он подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции стран-членов сообщества, так как это рекомендации в области консульских вопросов.

«Но каких-либо общих уже принятых решений или координации на уровне ЕС по этому вопросу нет», — уточнил Стано.

В мире,Петер Стано,ЕС,
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