МИД Венгрии призывает начать мирные переговоры по Украине

Венгрия призывает начать мирные переговоры по Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
«Самая главная задача сейчас — это спасение жизней людей. Более важной задачи нет. Но спасти жизни можно, только если война закончится, если будет объявлено перемирие и начнутся мирные переговоры», — сказал он. Слова министра приводит РИА Новости.
Он при этом с сожалением констатировал, что «военная риторика становится крепче».
Министерство иностранных дел Белоруссии, в свою очередь, заявило о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине.