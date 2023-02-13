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18 минут назад

МИД Венгрии призывает начать мирные переговоры по Украине

RT на русскомиещё 6

Венгрия призывает начать мирные переговоры по Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

МИД Венгрии призывает начать мирные переговоры по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самая главная задача сейчас — это спасение жизней людей. Более важной задачи нет. Но спасти жизни можно, только если война закончится, если будет объявлено перемирие и начнутся мирные переговоры», — сказал он. Слова министра приводит РИА Новости.

Он при этом с сожалением констатировал, что «военная риторика становится крепче».

Министерство иностранных дел Белоруссии, в свою очередь, заявило о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине.

В мире,Политика,Сергей Алейник,Петер Сийярто,
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