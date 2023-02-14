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17 минут назад

Президент Филиппин вызвал посла Китая из-за наведения лазера на судно

ТАССиещё 2

Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший вызвал посла Китая после инцидента с наведением лазера экипажем корабля береговой охраны КНР на филиппинское судно в районе отмели Аюнгин. Об этом сообщила во вторник пресс-служба филиппинского лидера.

Президент Филиппин вызвал посла КНР из-за наведения лазера на судно
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сегодня днем президент вызвал к себе посла Китая Хуан Силяня, чтобы выразить серьезную озабоченность в связи с участившимися и активизировавшимися действиями Китая против береговой охраны Филиппин и филиппинских рыбаков, последним [примером чего] было использование лазера против судов нашей береговой охраны", - говорится в сообщении пресс-службы..

Ранее служба береговой охраны Филиппин обвинила китайских коллег в применении лазера против филиппинского судна, в результате чего несколько членов экипажа временно потеряли зрение. Инцидент, согласно этим данным, произошел 6 февраля в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море, который является частью архипелага Спратли. По словам представителя береговой охраны Армандо Балило, филиппинское патрульное судно должно было доставить продовольствие для миссии моряков ВМС на корабле "Сьерра Мадре". Балило охарактеризовал инцидент как попытку китайской стороны заблокировать поставки продовольствия филиппинским военным, несущим службу на этом корабле.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили ржавый американский корабль "Сьерра Мадре" времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.

В мире,Фердинанд Маркос,
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