Глава МИД Венгрии заявил о визите в Минск

«Очевидно, что многие нападут на меня из-за визита, но наша позиция понятна: каналы связи надо держать открытыми. Если бы мы не вели себя так, я бы тоже сегодня не смог донести послание призыва к миру», — отметил он, говоря о ситуации на Украине.