СМИ сообщили о давлении Запада на европейскую страну из-за выдачи виз ряду россиян

Западные страны раскритиковали власти Австрии за решение выдавать визы российским парламентариям, которые находятся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обращение делегатов ОБСЕ от двадцати стран.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Среди государств, отправивших письмо австрийскому канцлеру, главе МИД и другим представителям числятся Франция, Канада, Великобритания, Польша и Украина. В заявлении говорится, что российским законодателям «не место в институте, призванном содействовать искреннему диалогу».

Отмечается, что представители США в ОБСЕ воздержались от участия в акции, поскольку считают решение Вены внутренним делом самой Австрии.

Напомним, что в понедельник, 13 февраля, глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что австрийская сторона обязана выдавать визы российским политикам, в отношении которых введены санкции. Он объяснил это международным обязательствам Вены.