МИД КНР назвал США крупнейшей «шпионской державой»

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США являются крупнейшей в мире шпионской державой, их разведывательная сеть самая широкая. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, Вашингтон даже у высокопоставленных лиц крупнейших европейских стран прослушивает телефонные звонки и просматривает текстовые сообщения. Речь идет о Франции, Германии, Нидерландах, Швеции, Норвегии и других.

«Операции США по хищению конфиденциальной информации распространяются по всему миру, ущемляя суверенитет и интересы других стран, нарушая международное право и основные нормы международных отношений. США по праву считаются крупнейшей в мире империей шпионажа и слежки», - заявил он.

Вэньбинь также добавил, что только с начала прошлого года аэростаты США более 10 раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая. При этом у Вашингтона нет разрешения на подобные полеты. Он подчеркнул, что подобные ситуации «обычное явление» для США.

Ранее помощник министра обороны США Мелисса Далтон заявила, что количество обнаруженных летающих объектов увеличилось из-за того, что американские военные стали в усиленном режиме следить за воздушным пространством.