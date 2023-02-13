Президент Молдавии Майя Санду предупредила об опасности дестабилизации в стране, призвав парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. Об этом сообщает ТАСС.

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В понедельник, 13 февраля, состоялся брифинг с участием Санду. В рамках встречи с журналистами глава государства рассказала о ситуации с безопасностью в Молдавии. Другие подробности по обстановки в Молдавии пока не приводятся.