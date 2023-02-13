Президент Молдавии Майя Санду предупредила об опасности дестабилизации в стране, призвав парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. Об этом сообщает ТАСС.
В понедельник, 13 февраля, состоялся брифинг с участием Санду. В рамках встречи с журналистами глава государства рассказала о ситуации с безопасностью в Молдавии. Другие подробности по обстановки в Молдавии пока не приводятся.
Ранее президент Молдавии Санду осудила нарушение воздушного пространства из-за пролета ракеты. Молдавия заслуживает мира и безопасности, и власти будут предпринимать все необходимые шаги для достижения этого, отметила политик. Также Санду выдвинула на пост премьера секретаря Совбеза своего советника по безопасности Дорина Речана.