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15 минут назад

Президент Молдавии Санду предупредила об опасности дестабилизации в стране

Газета.Ru

Президент Молдавии Майя Санду предупредила об опасности дестабилизации в стране, призвав парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. Об этом сообщает ТАСС.

Санду предупредила об опасности дестабилизации в стране
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В понедельник, 13 февраля, состоялся брифинг с участием Санду. В рамках встречи с журналистами глава государства рассказала о ситуации с безопасностью в Молдавии. Другие подробности по обстановки в Молдавии пока не приводятся.

Ранее президент Молдавии Санду осудила нарушение воздушного пространства из-за пролета ракеты. Молдавия заслуживает мира и безопасности, и власти будут предпринимать все необходимые шаги для достижения этого, отметила политик. Также Санду выдвинула на пост премьера секретаря Совбеза своего советника по безопасности Дорина Речана.

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