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Землетрясение грозит сорвать выборы в Турции

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Президентские выборы, назначенные в Турции на 14 мая 2023 года, могут перенести из-за последствий землетрясений. Об этом сообщает TGRT Haber.

В уполномоченных органах пока не проводили оценку возможного переноса или отмены даты выборов. Однако в кулуарах заговорили о том, что вариант с 14 мая «ослаб» и президент Реджеп Тайип Эрдоган отложит выборы как минимум на год. Статья 78 Конституции Турции объявляет единственным исключением для отсрочки президентских выборов состояние войны. Сейчас обсуждается возможность внесения в основной закон поправки о невозможности проведения выборов в связи с землетрясением.

«Байден едет в Польшу, чтобы усилить эскалацию»

Накануне годовщины украинского кризиса Москва направила сигнал к переговорам, основанным на «существующей реальности» и «без предварительных условий», а президент США Джо Байден решил посетить Польшу, чтобы «продемонстрировать непоколебимую поддержку Киева». Как заявили Global Times китайские аналитики, надежды на мир невелики, и если призыв Москвы к переговорам проигнорируют, «конфликт, несомненно, будет обостряться».

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что многократные раунды российско-украинских переговоров в 2022 году показали, что даже если Москва и Киев достигнут каких-то договоренностей, Вашингтон «немедленно вмешается и испортит процесс». Поэтому ключ в данный момент не в том, могут ли возобновиться переговоры между Россией и Украиной, а в том, смогут ли Вашингтон и Москва достичь «хоть какого-то молчаливого консенсуса, чтобы избежать эскалации», подчеркнул Сун. По его мнению, основная цель поездки Байдена в Польшу - «подавить прагматичные голоса мира в Европе и оказать еще большее давление на европейских лидеров, чтобы они совместно нацелились на Россию».

В Польше рассказали, как Россия выдержала удар санкций

Год назад, еще до начала украинского кризиса, Запад начал экономическую войну с Россией. Главной целью Запада стало отрезать Москву от доходов, которые приносит ей торговля с миром, но ничего подобного не произошло, пишет Myśl Polska. Впервые напав на столь крупную экономику, западные страны ввели почти 14 тысяч видов санкций. Это намного больше, чем было наложено на все остальные страны мира вместе взятые.

Такой залп должен был стереть с лица земли любую экономику, но Россия выдержала удар, подчеркивает издание. По итогам 2022 года платежный баланс России достиг 227 миллиарда долларов. Это «огромные средства», более 12 процентов ВВП России, лучший показатель за многие годы. Торговля, сильно пострадавшая от санкций, через несколько месяцев вернулась в норму. В результате это был год самой высокой экспортной прибыли в истории России. Из-за дестабилизации мировых рынков спекуляции привели к тому, что цены на сырьевые товары взлетели до небес. Это принесло в российскую экономику огромные деньги, которые удалось мгновенно перенаправить на новые, «дружественные» рынки Азии, Африки и Южной Америки. Доля западных стран в торговле РФ сократилась, но их место заняли другие: Китай, Индия, Турция, страны постсоветского пространства.

НАТО атаковали хакеры

В воскресенье, 12 февраля, сайты НАТО подверглись хакерской атаке, сообщает Radio ERFT. Пресс-секретарь альянса подтвердила, что кибер-эксперты НАТО активно занимаются инцидентом, который затронул несколько сайтов.

В соцсетях появилась информация, что пророссийские активисты атаковали сайт Штаба специальных операций НАТО. Ресурс был временно недоступен. В причастности к атаке заподозрили хакерскую группировку Killnet. Группу ранее связывали с атаками на сайты Бундестага, полиции и объектов критической инфраструктуры в Германии.

«США жертвуют Украиной ради ослабления России»

Китайское портал Global Times заявил, что США готовы пожертвовать шансами Украины на светлое будущее ради ослабления России. Китайские аналитики заявили, что США не готовы и не желают вести переговоры с Москвой.