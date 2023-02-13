СМИ: экс-глава МИД Китая Ван И посетит Россию

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И в период с 14 по 22 февраля посетит Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбина.

Кроме России китайский политик, ранее занимавший пост главы МИД Китая, посетит Францию, Италию и Венгрию — правительства всех стран ранее приглашали Ван И. В МИД не уточняют конкретные даты визита в каждую из стран.

Напомним, что ранее в МИД РФ заявляли, что лидер КНР Си Цзиньпин может посетить Москву весной 2023 года. В ведомстве назвали его возможный визит центральным событием в отношениях России и Китая в 2023 году.