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15 минут назад

Посол Келин: Британия не пригласит российскую сторону на коронацию Карла III

Слово и Дело

Российскую делегацию не пригласят на коронацию нового монарха Великобритании по политическим мотивам, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Посол Келин: Британия не пригласит российскую сторону на коронацию Карла III
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Коронация будет не такой масштабной, как при восхождении на престол Елизаветы II, добавил дипломат.

«Приглашается не так много людей, но, я думаю, что нас демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II», — отметил Келин.

На траурное мероприятие не были приглашены российская и белорусская стороны, напомнил глава дипломатической миссии. В случае с предстоящим мероприятием ситуация, скорее всего, повторится, считает он.

Ранее с Карлом III встретился украинский президент Владимир Зеленский. Он посетил монарха в рамках своей поездки по странам Европы.

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