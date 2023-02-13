Посол Келин: Британия не пригласит российскую сторону на коронацию Карла III

Российскую делегацию не пригласят на коронацию нового монарха Великобритании по политическим мотивам, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Коронация будет не такой масштабной, как при восхождении на престол Елизаветы II, добавил дипломат.
«Приглашается не так много людей, но, я думаю, что нас демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II», — отметил Келин.
На траурное мероприятие не были приглашены российская и белорусская стороны, напомнил глава дипломатической миссии. В случае с предстоящим мероприятием ситуация, скорее всего, повторится, считает он.
Ранее с Карлом III встретился украинский президент Владимир Зеленский. Он посетил монарха в рамках своей поездки по странам Европы.