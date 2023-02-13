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10 минут назад

Обозреватель Newsweek рассказал о страхе Зеленского во время «турне» по Европе

Деловая газета "Взгляд"

Европейское «турне» президента Украины Владимира Зеленского, где он просил еще больше вооружений и самолеты, продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель Брендан Коул американского издания Newsweek.

В США заметили страх и отчаяние Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.

Автор публикации напомнил, что выступая в британском парламенте он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем после встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, он вместе с президентом Франции отправился в Брюссель, где снова просил передать Киеву еще больше вооружений, включая истребителей, что говорит о страхе официального Киева, передает РИА «Новости».

Коул считает, что Зеленский впадает в отчаяние и всеми своими действиями демонстрирует страх.

Газета ВЗГЛЯД предположила, что Владимир Зеленский в Европе пытался защититься от США.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Парламент Великобритании,
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