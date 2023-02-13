В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
14 минут назад

Министр обороны Польши не считает проблемой наличие наемников республики на Украине

ТАСС

Польские власти не считают проблемой наличие польских наемников на Украине. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Polsat вице-премьер Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

В Польше высказались о присутствии своих наемников на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, речь не идет о каком-то большом числе примкнувших к Вооруженным силам Украины (ВСУ) поляков.

"Это не большие цифры. Это искусственно созданный вопрос. Такой проблемы нет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли наказаны воюющие на Украине поляки, как это предусмотрено польским Уголовным кодексом, или же власти республики примут закон об амнистии, Блащак повторил, что "это не проблема".

По его словам, сейчас гораздо важнее думать об укреплении польской армии и поддержке Украины.

"Все указывает на то, что война будет продолжаться долго", - отметил Блащак, добавив, что ее исход будет зависеть от поддержки Украины Западом.

В польском Уголовном кодексе предусмотрено наказание за службу в иностранной армии без разрешения властей в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Разрешения выдаются Министерством национальной обороны Польши.

Как сообщала в конце прошлого года газета "Речь посполита", до конца октября оборонное ведомство получило 34 заявки с просьбой разрешить служить в иностранной армии, 25 из них касались ВСУ. Только две заявки были рассмотрены положительно. До апреля разрешения также выдавало польское МВД, успевшее оформить 14 таких документов. Однако, как отмечает газета, примкнувших к ВСУ поляков точно намного больше. По словам журналиста и бывшего депутата Мирослава Чеха, их может быть несколько сотен.

В мире,Мариуш Блащак,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители