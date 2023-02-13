В Польше высказались о присутствии своих наемников на Украине

Польские власти не считают проблемой наличие польских наемников на Украине. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Polsat вице-премьер Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

По его словам, речь не идет о каком-то большом числе примкнувших к Вооруженным силам Украины (ВСУ) поляков.

"Это не большие цифры. Это искусственно созданный вопрос. Такой проблемы нет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли наказаны воюющие на Украине поляки, как это предусмотрено польским Уголовным кодексом, или же власти республики примут закон об амнистии, Блащак повторил, что "это не проблема".

По его словам, сейчас гораздо важнее думать об укреплении польской армии и поддержке Украины.

"Все указывает на то, что война будет продолжаться долго", - отметил Блащак, добавив, что ее исход будет зависеть от поддержки Украины Западом.

В польском Уголовном кодексе предусмотрено наказание за службу в иностранной армии без разрешения властей в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Разрешения выдаются Министерством национальной обороны Польши.