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7 минут назад

Посол России Келин: На территории Британии вербуют украинских беженцев

Деловая газета "Взгляд"

Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Британии, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Мобилизация украинских беженцев началась в Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, украинское посольство в Британии рассылает письма, чтобы разыскать украинских беженцев, которых затем вербуют в ВСУ, вручают повестки и отправляют воевать, передает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия в стране военного положения.

Напомним, экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте.

В мире,Родион Мирошник,Андрей Келин,Владимир Зеленский,
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