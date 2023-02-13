Пока вы спали: Планы Лондона на активы РФ и землетрясение рядом с Японией

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Великобритания намерена конфисковать замороженные российские активы и готовит соответствующую законодательную базу. Об этом заявил РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Активы есть, движение в направлении [конфискации] есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет», — заявил Келин.
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло сегодня у побережья префектуры Фукусима. Об этом со ссылкой на данные национального метеорологического управления Японии пишет ТАСС.
По информации ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 60 км под дном океана. Информации о жертвах и разрушениях нет, также как и о внештатных ситуациях на аварийной АЭС «Фукусима-1».
Западные страны оказывают давление на Бразилию, пытается мотивировать ее присоединиться к антироссийским санкциям, но такая политика не дает результатов. Об этом рассказал в интервью «Известиям» посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
По его словам, в нынешних условиях Запад «старается использовать все рычаги влияния на Бразилию», однако страна проводит самостоятельную и суверенную внешнюю политику и «занимает равноудаленную позицию по украинскому кризису».
Франция не может передать Украине замороженные активы российских бизнесменов на сумму 1,3 миллиарда евро, так как нет соответствующего судебного решения. Такое заявление в интервью телеканалу LCI. сделала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр, пишет ТАСС.
«На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, и их нельзя конфисковать без судебного решения. Таким образом, сейчас нет возможности передать их Украине», - пояснила она, отметив, что Еврокомиссия работает над этим вопросом.
Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк не исключил, что сбитые за последние дни над США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. Его слова приводит РИА Новости.
«Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий», - заявил он, отметив, что не может объяснить, за счет чего держались в воздухе объекты, которые были сбиты над Аляской и озером Гурон.