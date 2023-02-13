Пока вы спали: Планы Лондона на активы РФ и землетрясение рядом с Японией

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Стало известно о планах Лондона конфисковать российские активы

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Великобритания намерена конфисковать замороженные российские активы и готовит соответствующую законодательную базу. Об этом заявил РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Активы есть, движение в направлении [конфискации] есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет», — заявил Келин.

Рядом с Японией произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло сегодня у побережья префектуры Фукусима. Об этом со ссылкой на данные национального метеорологического управления Японии пишет ТАСС.

По информации ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 60 км под дном океана. Информации о жертвах и разрушениях нет, также как и о внештатных ситуациях на аварийной АЭС «Фукусима-1».

Посол заявил о попытках вовлечь Бразилию в антироссийскую коалицию

Западные страны оказывают давление на Бразилию, пытается мотивировать ее присоединиться к антироссийским санкциям, но такая политика не дает результатов. Об этом рассказал в интервью «Известиям» посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

По его словам, в нынешних условиях Запад «старается использовать все рычаги влияния на Бразилию», однако страна проводит самостоятельную и суверенную внешнюю политику и «занимает равноудаленную позицию по украинскому кризису».

Во Франции заявили о невозможности передать Украине российские активы

Франция не может передать Украине замороженные активы российских бизнесменов на сумму 1,3 миллиарда евро, так как нет соответствующего судебного решения. Такое заявление в интервью телеканалу LCI. сделала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр, пишет ТАСС.

«На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, и их нельзя конфисковать без судебного решения. Таким образом, сейчас нет возможности передать их Украине», - пояснила она, отметив, что Еврокомиссия работает над этим вопросом.

В NORAD допустили инопланетное происхождение сбитых над США объектов

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк не исключил, что сбитые за последние дни над США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. Его слова приводит РИА Новости.